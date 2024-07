En-Nesyri: Kupalar kazanmaya geldim

Fenerbahçe, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi.

İmza törenine Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco katılım sağladı.

Youssef En-Nesyri'nin açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe harika ve uzun zamandan beri bildiğim, takip ettiğim takım. Mario Branco'ya ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Jose Mourinho'ya da teşekkürler. Menajerime ve aileme de teşekkür ederim. Yanımdalar, buraya gelmemde çok yardımları dokundu.

"HER ŞEYİMİ SAHADA VERECEĞİM"

Transferde süreç uzadı. Benimle ilgilenen pek çok takım vardı ama benim için Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. Gelmeden Ali Koç, Jose Mourinho ve Mario Branco ile konuştum. Süre biraz uzadı ama sonuçta geldim. Her şeyimi sahada vereceğim.

İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. İki seneden beri Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların göstermiş olduğu destek gerçekten çok hoşuma gitmişti. Burada çok iyi bir atmosfer vardı ve bu havayı sevmiştim. Umarım onların da bana karşı göstermiş olduğu sevginin de karşılığını veririm.

"KUPALAR KAZANMAYA GELDİM"

Rakip forvetlere bakmıyorum, sadece kendime odaklanıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Buraya kupalar kazanmak için geldim; şahsi hedeflerim değil, kupalar kazanmak benim için önemli.

İspanya dışında ilk senem olacak. Ancak oyuncular her gittiği yere alışmalı. İşinize konsantre olmalısınız, sahalar aynı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden, her zaman kazanmak istediğinden bahsettiler. İnşallah her şey güzel olacak.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Dzeko ve Cenk Tosun ile aramda rekabet olacak bu doğru ama son kararı verecek olan Jose Mourinho'dur. Benim onlara, onların da bana yardım etmesi gerekiyor ki takım maçları kazansın. Ben ya da bir başkası önemli değil, önemli olan takımın kazanması."