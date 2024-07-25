En-Nesyri: Kupalar kazanmaya geldim

Fenerbahçe, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi.
İmza törenine Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco katılım sağladı.
Youssef En-Nesyri'nin açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe harika ve uzun zamandan beri bildiğim, takip ettiğim takım. Mario Branco'ya ve Ali Koç'a bana güvendikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Jose Mourinho'ya da teşekkürler. Menajerime ve aileme de teşekkür ederim. Yanımdalar, buraya gelmemde çok yardımları dokundu.
"HER ŞEYİMİ SAHADA VERECEĞİM"
Transferde süreç uzadı. Benimle ilgilenen pek çok takım vardı ama benim için Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. Gelmeden Ali Koç, Jose Mourinho ve Mario Branco ile konuştum. Süre biraz uzadı ama sonuçta geldim. Her şeyimi sahada vereceğim.
İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. İki seneden beri Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların göstermiş olduğu destek gerçekten çok hoşuma gitmişti. Burada çok iyi bir atmosfer vardı ve bu havayı sevmiştim. Umarım onların da bana karşı göstermiş olduğu sevginin de karşılığını veririm.
"KUPALAR KAZANMAYA GELDİM"
Rakip forvetlere bakmıyorum, sadece kendime odaklanıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Buraya kupalar kazanmak için geldim; şahsi hedeflerim değil, kupalar kazanmak benim için önemli.
İspanya dışında ilk senem olacak. Ancak oyuncular her gittiği yere alışmalı. İşinize konsantre olmalısınız, sahalar aynı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden, her zaman kazanmak istediğinden bahsettiler. İnşallah her şey güzel olacak.
"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"
Dzeko ve Cenk Tosun ile aramda rekabet olacak bu doğru ama son kararı verecek olan Jose Mourinho'dur. Benim onlara, onların da bana yardım etmesi gerekiyor ki takım maçları kazansın. Ben ya da bir başkası önemli değil, önemli olan takımın kazanması."
Asbaşkan Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisli oyuncusu En-Nesyri bizimle anlaştı. Çok mutluyuz. Uzun bir süreç oldu bizim için. Transferler sonuçta belli bir gizlilik içerisinde yürümek zorunda. Bizim basınımızda da En-Nesyri'nin başka takımla görüştüğü şeklinde haberler çıkıyordu. Biz bu haberleri maalesef gülümseyerek okuduk. 3-4 hafta önce ilk görüşmeler olduğu zaman, bize çok sıcak yaklaştı.
En-Nesyri, geçen sene 40 milyon euroluk teklif almış bir oyuncu. Bu süreç uzadıkça bazı taraftarlarımız endişe etmiş olabilir, haklılar. Bu sürecin uzamasının tek sebebi, Fenerbahçe'nin ekonomik olarak bu transferi doğru bir şekilde bitirmesi.
"MOURINHO'NUN 1 NUMARASIYDI"
Başkanımız kulübün menfaatlerini ön planda tutuyor. 20 Milyon euro altında bir rakama Youssef'u kadromuza kattık. Çok mutluyuz. Youssef çok uzun sürdü, kafayı takmıştık. Jose Mourinho'nun 1 numarasıydı, getirmek için inat ettik ve mücadele verdik.
"GEREKİRSE BAŞKA EKSİKLERİ DE TAMAMLAYACAĞIZ"
Transfer dönemi bizim açımızdan muhteşem geçti. Jose Mourinho istediği parçaları aldık. Yıldız dediğimiz zaman Alex, Van Hooijdonk'u Ferdi'ye kastediyorduk ama Oğuz Aydın'da Ferdi'nin gençliğini göreceksiniz. Alex ve Van Hooijdonk'ları da getirmek istiyoruz. Fenerbahçe için her şeyi yapıyoruz. Hocamızın takdiriyle gerekirse başka eksikleri de tamamlayacağız.
"KADRO DEĞERİMİZ 250 MİLYON EURO OLDU"
Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu Fenerbahçe olmuştur. Kadro değerimiz 250 Milyon euro oldu, bunun için mutluyuz.
"ÖZLENEN ŞAMPİYONLUĞU CAMİAMIZA GETİRECEĞİZ"
Fenerbahçelilere sesleniyorum, çok iyi bir kadro kurduğumuzu ve gönüllerinin rahat olmasını istiyorum. İnşallah hocamızın takdiriyle başka eksikleri de tamamlayacağız. Özlenen şampiyonluğu camiamıza getireceğiz.
"ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDİYORUZ"
Taksitli transferlerimize ben de şaşırıyorum. Başkanımız çok sert ve net duruyor. Karşı tarafı ikna etmek bana ve Mario'ya düşüyor. Ancak başkanımız 'Bu şekilde olacak' dedikten sonra o şekilde görüşüyoruz. Ben de seyrediyorum. Karşı tarafa enerjimizle halletmeye çalışıyoruz. Bazen bizim de esnemelerimiz oluyor. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa negatifle başlıyoruz ve ikna sürecinde avantajlı oluyoruz. Hull City, benim kulübüm biliyorsunuz. Bu konularda ben böyle değilim, başkanımızı takdir ediyorum. Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var.
"FERDİ'YE 30 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE ÇOK CİDDİ TEKLİFLER VAR"
En çok Fenerbahçe oyuncularına ilgi var. O kadar çok transfer teklifi var ki, istersek tüm takımı satabiliriz. Başka etkenlerden şampiyonluğu etkilenmiş takımın oyuncularını yollamalı mıyız? Ferdi'nin değeri 30 Milyon euronun üzerinde ve ciddi teklifler var. Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 Milyon euro teklif normal bizi heyecanlandırmıyor.
Hayatım boyunca Fenerbahçe'de böyle üç tane 9 numarayı bir arada görmedim, gören varsa da hatırlatsın lütfen."
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun açıklamaları ise şöyle;
"Acun abiye teşekkür ederim, sanırım Youssef En-Nesyri transferindeki her şeyi söyledi. Önemli olan benim gülmem değil, Fenerbahçe taraftarlarının sonuçlardan mutlu olması. Youssef gibi önemli oyuncularla sonuç almaya yaklaşıyoruz.
"TRANSFERLERİMİZİN YÜZDE 95'İNİ BİTİRDİK"
Bu kalitede bir forveti kadromuza katabildiğimiz için mutluyum. Biz şu anda Şampiyonlar Ligi ön elemelerini oynuyoruz ve transfer penceresi 1.5 ay sonra kapanacak. Transferlerimizin yüzde 95'ini 24 Temmuz'da bitirmeyi başardık. Youssef transferi için yönetime teşekkür ederim. Jose Mourinho'nun ana opsiyonlarından biriydi. Aslında hepimizin ortak hedefiydi. Burada olduğu için çok mutluyum, umarım ondan beklediğimiz katkıyı sağlar."
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