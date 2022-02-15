Erick Pulgar, Galatasaray'a faydalı olacağına inanıyor

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Sarı kırmızılıların Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar kulüp televizyonuna konuştu.

GSTV'ye açıklamalarda bulunan Pulgar, transfer sürecini, "Galatasaray'ın ismini duymuştum tabii ki. Türkiye'de önemli bir takım olduğunu biliyordum. Menajerim bana, 'Teklif var' dediğinde ben de 'Tabii ki ilgilenirim' dedim. Güney Amerikalı oyuncular var, sıcak bir karşılaşmamız oldu. Beni anında Galatasaraylı yaptılar" şeklinde anlattı.



Süper Lig'de 29 puanla alt sıralarda kalan takıma faydalı olacak özellikleri olduğunu aktaran 28 yaşındaki futbolcu "Galatasaray, güzel sahaları ve tesisleri olan bir kulüp. Buradaki çalışmalarımdan sonra fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Maça göre bilgi veriyorlar, bizi güzel hazırlıyorlar" ifadelerini kullandı

İlk maçında oyuna sonradan girdiğinde aldığı destekle adrenalin dolu hissetiğini söyleyen Pulgar "90 dakika boyunca hiç susmamaları, sürekli arkamda bir destek oldu. Sürekli koşma isteği duydum ve bu maçı kazanmamız lazım hissiyle oynadım" şeklinde konuştu.

Takımın eksiklerini kapatabileceği konusuna değişinen Pulgar "Çıktığım bu maçlarda da özelliklerimi göstererek takımın bu konudaki eksikliklerini kapatabileceğimi, onları daha da iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Şu anda olduğumuz durumdan çıkarabilecek özellikler... Ben hızlı bir oyuncuyum, onun dışında pozisyonel oynuyorum. Oynadığım oyun sayesinde takıma yardımcı olacağıma inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

"SAHAYA ÇIKTIĞIM ZAMAN FARKLI BİRİ OLUYORUM"



Pulgar, dışarıda sakin biri olmasına rağmen sahaya çıkınca bambaşka birine dönüştüğünü söyledi.



Sarı-kırmızılı takımın unutulmaz orta saha oyuncularından Felipe Melo ile ilgili görüşleri sorulan Pulgar, "Felipe Melo'nun gerçekten sahada karakterini gösteren, saygıdeğer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben de dışarıda sakin görünüyorum ama sahaya çıktığım zaman farklı biri oluyorum. Taraftarımız, ısınma sırasında bizi tribüne çağırıyor. İsmimi duyduğum anda çekinerek gittim ve üçlü hareketleri yaptım. Onlar çağırmadan bile gidebilirim artık" ifadelerini kullandı.



SEZON SONUNDA KARAR VERECEK



Yarım sezonluğuna kiralanan Şilili futbolcu, geleceğiyle ilgili, "Mayısta İtalya'ya dönmem gerekiyor. Burada Galatasaray ile neler yaptığıma bakıp sezon sonuna doğru karar vermekte fayda var diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sarı-kırmızılı taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Erick Pulgar, "Beni karşılamalarından dolayı taraftarımıza müteşekkirim. Onlara her maçta ihtiyacımız olduğunu bilmeleri önemli. Maçı kazanmaya başlamamız için onların desteği en önemli faktörlerden biri." diyerek sözlerini tamamladı.

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