Eşlemeler belli oldu: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarına dair bilgiler...



ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.



Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.



ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Eşleşmeler şu şekilde:



Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)



Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)



Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)



Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)