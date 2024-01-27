EuroLeague'de 23. hafta tamamlandı

THY Euroleague'de 23. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamladı.

Fenerbahçe Beko evinde İtalyan temsilcisi Virtus Bologna’yı 88-75’lik skorla yendi ve 14. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fransız ekibi Monaco’ya 80-78’lik skorla mağlup oldu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos da deplasmanda oynadığı Maccabi Tel Aviv’e 90-75’lik skorla yenildi ve 9. mağlubiyetini yaşadı.

REAL MADRİD LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR



Ligde 23. haftanın ardından Real Madrid liderliğini sürdürürken, Madrid'i aynı galibiyet sayıları bulunan Barcelona ve Virtus Bologna takip ediyor. İki takımın ardından 4. sırada Panathinaikos yer alıyor. Ligde Fenerbahçe 14 galibiyetle 5. sırada, Efes de 9 galibiyetle 14. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise 5 galibiyeti olan ASVEL var.



THY Euroleague'in 23. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:



Fenerbahçe: 88 - Virtus Bologna: 75

ALBA Berlin: 89 - Kızılyıldız: 80

Maccabi Tel Aviv: 90 - Panathinaikos: 75

Bayern Münih: 64 - ASVEL: 76

Real Madrid: 90 - Olimpiakos: 85

A. Efes: 78 - Monaco: 80

Baskonia: 62 - Valencia: 77

Partizan: 81 - Zalgiris Vilnius: 72

Olimpia Milano: 74 - Barcelona: 70