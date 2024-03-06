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Eyüpsporlu Uğur Demirok gözünden ameliyat olacağını açıkladı

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK'nın Eyüpspor ile oynadığı mücadelede gözüne yabancı madde isabet eden İstanbul ekibinin futbolcusu Uğur Demirok, ameliyat olacağını duyurdu.

Eyüpsporlu Uğur Demirok gözünden ameliyat olacağını açıkladı
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Bodrum FK'nın Eyüpspor'u konuk ettiği karşılaşmada tribünlerden atılan yabancı madde gözüne gelen Uğur Demirok, ameliyat olacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etmişti. Ancak karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan olaylar, mücadelenin önüne geçti.

Maçın ilk yarısında tribünlerden atılan yabancı bir madde yedek kulübesinde bulunan Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok'un gözüne isabet etmiş ve tecrübeli savunmacı, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Futbolcunun yapılan kontrollerde de retinasında yırtık tespit edilmişti.

AMELİYAT OLACAĞINI DUYURDU

Uğur Demirok, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ameliyat olacağını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Demirok, "Sabah tekrardan kontrollerim yapıldı. Maalesef acil ameliyat olmam gerektiği söylendi. Akşam operasyon geçireceğim" ifadelerini kullandı.

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