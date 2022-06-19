F1 Kanada Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen elde etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.06.2022 - 13:27 | Son Güncelleme : 19.06.2022 - 13:29

F1 Kanada Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Verstappen'in

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'inde, Azerbaycan yarışını kazanan 'pole' pozisyonunda başlayacak.

Sıralama turlarında 1 dakika 21.299 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Verstappen, Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı.

Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso, 0.645 saniye farkla ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz ise 0.797 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 9. yarışı, bugün TSİ 21.00'de başlayacak.

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