Fatih Terim isim verdi: İşte Türkiye'den istediği futbolcu

TÜRKİYE'DEN İSTEDİĞİ OYUNCUYU AÇIKLADI



Fatih Terim, Türkiye'den oyuncu transferi yapıp yapmayacağına ilişkin soruya, "Transferin memleketi olmaz. Hem bizim ülkemizden hem de başka ülkelerden doğru insanı bulmak için uğraşabiliriz. Asıl olan kendi takımıma bakmak istiyorum." yanıtını verdi.

"Türkiye’den oyuncu transfer etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da Terim, "Bakasetas" cevabını verdi.

Panathinaikos'un 14 yıldır şampiyonluk sevinci tatmadığına dikkati çeken Terim, "Şampiyonlukta tecrübeliyim. Açıkçası ben buraya meydan okumaya geldim, bir hikaye yazmaya geldim. Bu konuda benimle aynı düşünen bir başkan var, arkadaşlar var. Şampiyon olmak istiyorsanız, şampiyon gibi düşünmelisiniz. Açıkçası benim heyecanım ve coşkum şu an üst seviyede." diye konuştu.



NEDEN PANATHİNAİKOS'U SEÇTİ?



Fatih Terim, kendisine Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok takımdan teklif geldiğini aktararak, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile kimyalarının tuttuğunu, Alafouzos'un ne istendiğini kendisine net ve samimi şekilde anlattığı için Panathinaikos'u tercih ettiğini anlattı.

Yunanistan'ı hem profesyonel olarak hem de kişisel olarak birçok kez ziyaret ettiğini belirten Terim, "Panathinaikos'un rakiplerini tanıyorum, saygı duyuyorum. Yunanistan futbol tarihinin en önemli başarısı Panathinaikos'a ait. O günlere dönmek istiyoruz." dedi.

Terim, şampiyonluk için büyük bir aileye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Panathinaikos oyuncularıyla da yakın ve samimi bir ilişki kuracağının altını çizdi.