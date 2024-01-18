Fatih Terim Panathinaikos'la namağlup devam ediyor

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Uzatma bölümündeki iki devrede de gol sesi çıkmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.
Panathinaikos'ta Mladenovic, Olympiakos'ta ise Carvalho ve Camara penaltılarda golü bulamayan isimler oldu. Penaltı atışları sonucunda rakibine 7-6 üstünlük kuran yeşil-beyazlı takım, ezeli rakibini kupanın dışında bırakırken çeyrek final biletini de aldı.
MEŞALELERLE KARŞILAMA
Terim, bu skor sonrası Panathinaikos'un başındaki ilk 5 maçında yenilgi almadı.
Panathinaikos taraftarı, deplasmandan dönen Terim ve öğrencilerini meşalelerle karşıladı.
TERİM'İN PANATHİNAİKOS KARNESİ
Panathinaikos 2 - 0 Giannina
Panathinaikos 2 - 1 Panaitolikos
AEK Atina 2 - 2 Panathinaikos
Panathinaikos 1 - 1 Olympiakos
Olympiakos 0 - 0 Panathinaikos (Penaltılarla 7-6)
SAMET AKAYDİN FORVETTE
Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, 106. dakikada sakatlanan forvet Sporar'ın yerine oyuna dahil oldu. Sakatlık nedeniyle Panathinaikos'ta hücum oyuncusu kalmayınca, Terim Akaydin'i oyunda olduğu sürede forvet pozisyonunda oynattı.
Terim'in Olympiakos'a karşı yaptığı Samet Akaydin hamlesi, 2018-19 sezonunu hatırlattı. O dönem Galatasaray'ın başında olan Terim, Antalyaspor deplasmanının son dakikalarında Ryan Donk'u ileri uca göndermişti. Terim'in forvette görevlendirdiği Donk, 87. dakikada takımını Antalyaspor deplasmanında 1-0 öne geçirmişti.
TERİM'DEN BAKASETAS AÇIKLAMASI
Terim maç sonu açıklamasında, transferle ilgili yöneltilen soruya, "Bakasetas iyi ve önemli bir oyuncu. Umarım sonuca ulaşırız. İmza olmadan bu konuda yorum yapmak çok iyi olmayabilir. Başkanımıza yaptığı hamleler için teşekkür ediyorum." cevabını verdi.
☘️ Yunanistan Kupası son 16 turunda Panathinaikos, Olympiacos'u penaltılar ile 7-6 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.— S Sport (@ssporttr) January 17, 2024
Fatih Terim, Panathinaikos ile yoluna yenilgisiz devam ediyor! 🔥 pic.twitter.com/5RkF1vj7e5
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