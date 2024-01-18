Fatih Terim Panathinaikos'la namağlup devam ediyor

SAMET AKAYDİN FORVETTE



Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, 106. dakikada sakatlanan forvet Sporar'ın yerine oyuna dahil oldu. Sakatlık nedeniyle Panathinaikos'ta hücum oyuncusu kalmayınca, Terim Akaydin'i oyunda olduğu sürede forvet pozisyonunda oynattı.



Terim'in Olympiakos'a karşı yaptığı Samet Akaydin hamlesi, 2018-19 sezonunu hatırlattı. O dönem Galatasaray'ın başında olan Terim, Antalyaspor deplasmanının son dakikalarında Ryan Donk'u ileri uca göndermişti. Terim'in forvette görevlendirdiği Donk, 87. dakikada takımını Antalyaspor deplasmanında 1-0 öne geçirmişti.



TERİM'DEN BAKASETAS AÇIKLAMASI



Terim maç sonu açıklamasında, transferle ilgili yöneltilen soruya, "Bakasetas iyi ve önemli bir oyuncu. Umarım sonuca ulaşırız. İmza olmadan bu konuda yorum yapmak çok iyi olmayabilir. Başkanımıza yaptığı hamleler için teşekkür ediyorum." cevabını verdi.

☘️ Yunanistan Kupası son 16 turunda Panathinaikos, Olympiacos'u penaltılar ile 7-6 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.



Fatih Terim, Panathinaikos ile yoluna yenilgisiz devam ediyor! 🔥 pic.twitter.com/5RkF1vj7e5 — S Sport (@ssporttr) January 17, 2024 "Aslan'dan Mangala harekatı" (18 Ocak 2024 spor manşetleri) Haberi Görüntüle