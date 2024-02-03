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Fenerbahçe, Antalya deplasmanında hata yapmadı

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'la Fenerbahçe karşılaştı. Sarı-lacivertliler deplasmanda 3 puanı alarak liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, Antalya deplasmanında hata yapmadı

Trendyol 'in 24. haftasında Bitexen , 'yi konuk etti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Sarı-lacivertliler deplasmanda Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin golleri 2-0 kazanarak 3 puanı aldı ve liderliğini sürdürdü.

ÇAĞLAR İLK KEZ SAHADA

Sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta forma giyemedi.

Henüz hazır olmayan Becao ve takımdan ayrılması söz konusu olan Lincoln de takımda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'inde tek değişiklik yaparak Serdar Aziz yerine yeni transfer yeni transfer Çağlar Söyüncü'ye forma verdi.

Deplasman tribününü dolduran Fenerbahçeli taraftarlar üzerinde teknik direktör İsmail Kartal'ın fotoğraflarının bulunduğu ve "Şampiyonluk için koy yüreğini" yazan pankart açtı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA OYUNCAK

Antalyaspor Kulübü ve MAKSAT Arama Kurtarma Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen "Oyuncağını Getir, Çocukları Sevindir" projesi kapsamında depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere karşılaşma öncesinde sahaya taraftarlarca peluş oyuncaklar atıldı.

Fenerbahçe, Antalya deplasmanında hata yapmadı - 1

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

11' Tadic'in ortasında seken topa Cengiz Ünder gelişine vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı

22' Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırdığı topa Larsson ceza sahası dışından gelişine vurdu, top kalenin solundan dışarı çıktı

31' Korner sonrası gelişen atakta Krunic'in kafası dışarı çıktı

42' Cengiz Ünder'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti

45+4 İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı

52' Cengiz'in sol ayakla vurduğu frikik şutunu kaleci kornere tokatladı

67' Fenerbahçe'de Tadic yerine King, Cengiz yerine ise İrfan oyuna dahil oldu

83' Dzeko çıktı Batshuayi girdi

87' Szymanski yerini Bonucci'ye bıraktı

89' Antalyaspor'da Kaluzinski maçın ilk sarı kartını gördü

90+4 Batshuayi ile skor 2-0'a geldi

90+5 Mücadele sona erdi

Fenerbahçe, Antalya deplasmanında hata yapmadı - 2

TAKIMLAR NASIL BAŞLADI?

Bitexen Antalyaspor: Helton, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Kaluzinski, Safuri, Saric, Larsson, Bytyqi, Buksa

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Mert Müldür, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

Fenerbahçe, Antalya deplasmanında hata yapmadı - 3
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