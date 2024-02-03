Fenerbahçe, Antalya deplasmanında hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.
Sarı-lacivertliler deplasmanda Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin golleri 2-0 kazanarak 3 puanı aldı ve liderliğini sürdürdü.
ÇAĞLAR İLK KEZ SAHADA
Sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta forma giyemedi.
Henüz hazır olmayan Becao ve takımdan ayrılması söz konusu olan Lincoln de takımda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'inde tek değişiklik yaparak Serdar Aziz yerine yeni transfer yeni transfer Çağlar Söyüncü'ye forma verdi.
Deplasman tribününü dolduran Fenerbahçeli taraftarlar üzerinde teknik direktör İsmail Kartal'ın fotoğraflarının bulunduğu ve "Şampiyonluk için koy yüreğini" yazan pankart açtı.
DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA OYUNCAK
Antalyaspor Kulübü ve MAKSAT Arama Kurtarma Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen "Oyuncağını Getir, Çocukları Sevindir" projesi kapsamında depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere karşılaşma öncesinde sahaya taraftarlarca peluş oyuncaklar atıldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
11' Tadic'in ortasında seken topa Cengiz Ünder gelişine vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı
22' Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırdığı topa Larsson ceza sahası dışından gelişine vurdu, top kalenin solundan dışarı çıktı
31' Korner sonrası gelişen atakta Krunic'in kafası dışarı çıktı
42' Cengiz Ünder'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti
45+4 İlk yarı sona erdi
İKİNCİ YARI
46' İkinci yarı başladı
52' Cengiz'in sol ayakla vurduğu frikik şutunu kaleci kornere tokatladı
67' Fenerbahçe'de Tadic yerine King, Cengiz yerine ise İrfan oyuna dahil oldu
83' Dzeko çıktı Batshuayi girdi
87' Szymanski yerini Bonucci'ye bıraktı
89' Antalyaspor'da Kaluzinski maçın ilk sarı kartını gördü
90+4 Batshuayi ile skor 2-0'a geldi
90+5 Mücadele sona erdi
TAKIMLAR NASIL BAŞLADI?
Bitexen Antalyaspor: Helton, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Kaluzinski, Safuri, Saric, Larsson, Bytyqi, Buksa
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Mert Müldür, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko
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