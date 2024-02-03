Fenerbahçe, Antalya deplasmanında hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Sarı-lacivertliler deplasmanda Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin golleri 2-0 kazanarak 3 puanı aldı ve liderliğini sürdürdü.



ÇAĞLAR İLK KEZ SAHADA



Sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta forma giyemedi.



Henüz hazır olmayan Becao ve takımdan ayrılması söz konusu olan Lincoln de takımda yer almadı.



Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'inde tek değişiklik yaparak Serdar Aziz yerine yeni transfer yeni transfer Çağlar Söyüncü'ye forma verdi.



Deplasman tribününü dolduran Fenerbahçeli taraftarlar üzerinde teknik direktör İsmail Kartal'ın fotoğraflarının bulunduğu ve "Şampiyonluk için koy yüreğini" yazan pankart açtı.



DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA OYUNCAK



Antalyaspor Kulübü ve MAKSAT Arama Kurtarma Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen "Oyuncağını Getir, Çocukları Sevindir" projesi kapsamında depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere karşılaşma öncesinde sahaya taraftarlarca peluş oyuncaklar atıldı.