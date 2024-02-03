Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenerek liderliği korumak istiyor: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, liderliğini korumak için sahaya çıkıyor.



Sarı-lacivertliler Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak.



İsmail Kartal'ın öğrencileri ligde 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 60 puana sahip.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta takımlarını yalnız bırakacak.



Henüz hazır olmayan Becao ve takımdan ayrılması söz konusu olan Lincoln de kafilede yer almadı.



Yeni transfer Çağlar Söyüncü ve kart cezası sona eren Jayden Oosterwolde de kadroya dahil edildi.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.



İLK 11



Bitexen Antalyaspor: Helton, Güray, Bahadır, Veysel, Erdoğan, Kaluzinski, Safuri, Saric, Larsson, Bytyqi, Buksa



Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Mert Müldür, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko