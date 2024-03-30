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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan taraftara çağrı: Süper Kupa maçına bilet almayın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftara yaptığı çağrıda, "2 Nisan'ı bekleyin, Süper Kupa maçına bilet almayın." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan taraftara çağrı: Süper Kupa maçına bilet almayın

Başkanı , taraftarına çağrıda bulundu. 

Koç, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçı için taraftarların bilet almamasını ve tarihi genel kurulun düzenleneceği 2 Nisan'ı beklemelerini istedi.

"2 NİSAN'I BEKLEYİN, BİLET ALMAYIN"

Koç, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Şu an Fenerbahçelilere sesleniyorum. Lütfen 7 Nisan için bilet talebinde, seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 2 Nisan saat 17.00'da geniş katılımlı bir kongre yapacak. 

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