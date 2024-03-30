Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan taraftara çağrı: Süper Kupa maçına bilet almayın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarına çağrıda bulundu.



Koç, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçı için taraftarların bilet almamasını ve tarihi genel kurulun düzenleneceği 2 Nisan'ı beklemelerini istedi.

"2 NİSAN'I BEKLEYİN, BİLET ALMAYIN"



Koç, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Şu an Fenerbahçelilere sesleniyorum. Lütfen 7 Nisan için bilet talebinde, seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 2 Nisan saat 17.00'da geniş katılımlı bir kongre yapacak.