Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a pankart tepkisi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Konuşulacak konularla ilgili 8-10 basın toplantısına dahi ihtiyaç olabileceğine değinen Ali Koç şunları söyledi:

"2010-2011 şampiyonluğumuza göz diken kulübe 3 ayrı bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bunların ilki sayın Cumhurbaşkanımızın duygu ve düşünceleri, kendisi 'bu sürecin hem canlı şahitlerinden hem de en büyük mağdurlarından biri Fenerbahçe Spor Kulübü'dür' diyor."

Sözlerine devam eden Ali Koç ikinci bilgi olarak şunları açıklamalarda bulundu:

"15 Temmuz ile 3 Temmuz arasındaki bağ alenen gösteriliyor Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde"

Üçüncü bilgilendirme olarak ise Koç, FETÖ: Fetullahçı Terör Örgütü kitabından bir alıntı paylaştı. Koç şunları söyledi:



"2010 yılında HSYK'nın yapısında yapılan değişikliklerle seçimle belirlenen üye koltukları ele geçirildi. Bu sayade yargıtay üye koltuklarının büyük bir kısmını belirleyebildi. Bu kapsamda ülke dinamikleri ülke lehine tasarlanmaya çalışıldı."

"KURALLAR FARKLI MI İŞLİYOR?"

Trabzonspor maçınındaki koreografiye de değinen Ali Koç "Açılan pankartla bir suikast girişimine sahip çıktınız. Bundan yönetimin haberinin olmaması mümkün değil" dedi.

Fenerbahçeli bir taraftarın yabancı dilde hazırladığı pankartın içeri alınmamasıyla Trabzonspor'un koreografisini karşılaştıran Koç şunları söyledi:

"Emniyet müdürlüğümüzün kuralları şehirlere göre farklı mı işliyor? Kuralları uygulumaktan korkuyorlar mı? Kimden korkuyorular? Bu camia geri durmaz, hepsinin maskesinin düşürüp dimdik ayakta kalırız. Artık bunlara müsade etmeyin cve kimsenin Fenerbahçenin değerlerine hakaret etmesine de müsade etmeyiz"

"TÜRK FUTBOLUNUN DİNAMİKLERİNİ ETKİLİYORSUNUZ"

Siyasilerin tarafsız durması gerektiğini belirten Ali Koç:

"Siyasilerimizin bir takıma gönül vermesi normaldir. Özellikle son yıllarda devlet görevlilerinin Trabzonspor'u açıkça desteklemesi bu camianın kendini özel hissetmesine sebep oluyor. Türk futbolunun dinamiklerini etkiliyorsunuz. Türk futbolunda zayıf olan adil rekabet ortamının ortadan kalkmasına sebebiyet veriyorsunuz."

"Diğer takımları tutan hiç mi siyasi yok?" diyerek tepkisini dile getiren Koç, 7 yıl önceki otobüs kurşunlama olayının faillerinin bulunamadığını belirterek "Bu pankartı nasıl karşıladığınızı biz fenerbahçeliler olarak merak ediyoruz. Neden tepki göstermediniz?" dedi.

Yapılanların sorumsuzca olduğunu ifade eden Koç "Hepinize söylüyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin FETÖ ile can siperahane mücadelesine gölge düşürmüyor musunuz 2 dakikalık keyfiniz için? Buna dur diyebilecek kimse yok mu Türkiye'de?"

"YILLAR İÇİNDE BUGÜNÜN ALTYAPISI HAZIRLANDI"

Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonluk hakkında konuşan Ali Koç:

"Bize kaybettikleri şampiyonluğu hazmedememeleri ve Trabzonsporlu siyatçilerin gücünün Trabzon lehinde kullanılması ve son derece zayıf Türkiye Futbol Federasyonu mevcudiyetinden dolayı trabzonspor kulübünün kural tanımaz yapısı her geçen sezon ilerlemesine sebebiyet verdi. Yani yıllar içinde bugünün altyapısı hazırlandı. Başakşehire şampiyonluğu kaybettikten tebrik etmek yerine sisteme saldırıya geçtiler"