Fenerbahçe Beko, Bonzie Colson transferini duyurdu

Fenerbahçe transfer duyurusunda şu açıklamaları yaptı: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen Birleşik Amerikalı forvet Bonzie Colson (1996, 1.98) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı." BONZIE COLSON KİMDİR? 12 Ocak 1996 tarihinde Washington DC’de dünyaya gelen 1.98 boyundaki oyuncu, her iki forvet pozisyonunda forma giyebiliyor. Basketbol kariyerine Kolej Ligi takımlarından Notre Dame ile başlayan Colson, 2014-18 yılları arasında bu ekibin formasını giydi. 2018-19’da Gelişim Ligi ekiplerinden Canton Charge forması giyen Colson, 2019’un ocak ayında Milwaukee Bucks ile sözleşme imzaladı ve aynı zamanda Gelişim Ligi’nde Wisconsin Herd formasıyla mücadele etti. 2019-20 sezonunda ilk Avrupa deneyimi için ülkemizde Darüşşafaka’nın yolunu tutan Bonzie Colson, Türkiye Ligi’nde 12.2 sayı, 5.2 ribaund, 1.0 asist, 1.2 top çalma istatistikleri yakaladı. Başarılı forvet EuroCup’ta ise 10.8 sayı, 5.0 ribaund, 0.9 top çalma, 0.6 asist ve 11.1 verimlilik puanı ortalamalarıyla mücadele etti. 2020-21 sezonunda Fransa’da Strasbourg forması giyen Colson, Fransa Ligi’nde 18.4 sayı, 5.1 ribaund, 2.1 asist ortalamaları tutturdu. Başarılı oyuncu, Fiba Şampiyonlar Ligi’nde ise 18.1 sayı, 5.9 ribaund, 1.6 asist ortalamalarına ulaştı. Colson hem Fiba Şampiyonlar Ligi’nde hem de Fransa Ligi’nde MVP ödüllerinin sahibi oldu. 2021-22 sezonunda tekrar ülkemizin yolunu tutan ve Pınar Karşıyaka’ya transfer olan Bonzie Colson, Şampiyonlar Ligi’nde 15.0 sayı, 7.2 ribaund, 2.1 asist istatistikleri yakalarken, Türkiye Ligi’nde ise 16.9 sayı, 7.0 ribaund, 1.6 asist istatistikleri ile mücadele etti. Gösterdiği başarılı performansla EuroLeague takımlarının gündemine gelen ve Maccabi Tel Aviv’le anlaşma imzalayan Colson, iyi performansını burada da devam ettirdi. İlk sezonunda EuroLeague’de 10.9 sayı, 5.7 ribaund, 1.3 top çalma istatistiklerine erişen Colson, 2023-24 sezonunda ise 12.6 sayı, 5.3 ribaund, 1.2 top çalma istatistikleri tutturdu. Bonzie Colson, EuroLeague kariyerinde sayı ve verimlilik puanı rekorlarını 2023 yılının Ocak ayında oynanan Panathinaikos mücadelesinde kırdı. Colson, bu karşılaşmada 29 sayı ve 41 verimlilik puanı üretti. Colson, ribauntlardaki rekorunu ise takımımız Fenerbahçe Beko’ya karşı 16 Kasım 2023 tarihinde oynanan mücadelede 14 ribaund ile kırdı. Bonzie Colson, güçlü fiziği ve savunmadaki agresif görüntüsünün yanı sıra dış atışlar ve ribauntlardaki etkinliğiyle de biliniyor. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Bonzie Colson’a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

