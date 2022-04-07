Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 12:04 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 12:20

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

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ile 'ın 10 Nisan Pazar günü karşılaşacağı maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.

Sezonun ilk yarısında NEF Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen 90. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle 2-1 kazanmıştı.

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