Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 10 Nisan Pazar günü karşılaşacağı maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.

Sezonun ilk yarısında NEF Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen 90. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle 2-1 kazanmıştı.

