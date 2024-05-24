Fenerbahçe ile Panathinaikos maçı öncesi Yunan ve Türk taraftarlar birbirine girdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Final Four'da Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek.
Maç öncesi Berlin sokaklarında Türk ve Yunan taraftarlar kavga etti.
ALMAN POLİSİ MÜDAHALE ETTİ
Yunan gazeteci Yannis Psarakis'in yayınladığı görüntülerde iki takım taraftarlarının birbirine sokak ortasında saldırdığı görüldü.
Alman polisi bazı taraftarları gözaltına aldı.
Τώρα επεισόδια #paobc pic.twitter.com/0tu6ExCo0m— Yannis Psarakis (@YPsar) May 24, 2024
OTELDE GERGİNLİK ÇIKMIŞTI
Önceki gün takımlarını karşılamak için otele gelen Fenerbahçe taraftarları Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın da giriş yaptığı anda oradaydı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yapmıştı.
Ataman'ın, Fenerbahçe taraftarına küfürle karşılık vermesi sonrası "Güvenlik nerede?" diye sorduğu görülmüş ve tansiyon yükselmişti.
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