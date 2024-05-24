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Fenerbahçe ile Panathinaikos maçı öncesi Yunan ve Türk taraftarlar birbirine girdi

Final Four oynanacak Fenerbahçe-Panathinaikos maçı öncesi ortalık karıştı. Yunan ve Türk taraftarlar birbirine girdi. Polis ekipleri bazı taraftarları gözaltına aldı.

Fenerbahçe ile Panathinaikos maçı öncesi Yunan ve Türk taraftarlar birbirine girdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Final Four'da Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Berlin sokaklarında Türk ve Yunan taraftarlar kavga etti.

ALMAN POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Yunan gazeteci Yannis Psarakis'in yayınladığı görüntülerde iki takım taraftarlarının birbirine sokak ortasında saldırdığı görüldü.

Alman polisi bazı taraftarları gözaltına aldı.

OTELDE GERGİNLİK ÇIKMIŞTI

Önceki gün takımlarını karşılamak için otele gelen taraftarları Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın da giriş yaptığı anda oradaydı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yapmıştı.

Ataman'ın, Fenerbahçe taraftarına küfürle karşılık vermesi sonrası "Güvenlik nerede?" diye sorduğu görülmüş ve tansiyon yükselmişti.

Fenerbahçe ile Panathinaikos maçı öncesi Yunan ve Türk taraftarlar birbirine girdi - 1

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