Fenerbahçe ile Panathinaikos maçı öncesi Yunan ve Türk taraftarlar birbirine girdi

ALMAN POLİSİ MÜDAHALE ETTİ Yunan gazeteci Yannis Psarakis'in yayınladığı görüntülerde iki takım taraftarlarının birbirine sokak ortasında saldırdığı görüldü. Alman polisi bazı taraftarları gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Final Four'da Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Berlin sokaklarında Türk ve Yunan taraftarlar kavga etti.

OTELDE GERGİNLİK ÇIKMIŞTI



Önceki gün takımlarını karşılamak için otele gelen Fenerbahçe taraftarları Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın da giriş yaptığı anda oradaydı.



Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yapmıştı.



Ataman'ın, Fenerbahçe taraftarına küfürle karşılık vermesi sonrası "Güvenlik nerede?" diye sorduğu görülmüş ve tansiyon yükselmişti.