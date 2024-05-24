Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu TFF'ye şikayet etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımıştı.

Sarı-lacivertliler, mücadelenin ardından RAMS Park koridorunda sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sarf ettiği hakaretlerden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir."