Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı ne zaman?

Fenerbahçe Kulübü, yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun tamamının talebi üzerine Trabzonspor müsabakasında meydana gelen olaylar, son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi için olağanüstü genel kurulun toplanması yönünde karar alındığı bildirildi.



FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulunun tamamının talebiyle 2 Nisan Salı günü, saat 17.00'de olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına karar verildiği kaydedildi.



Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 9 Nisan Salı günü, aynı saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.



Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminde, "17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" maddesi de yer aldı.