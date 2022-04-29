Fenerbahçe seriyi 7 maça çıkardı (Fenerbahçe-Gaziantep FK maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet serisini 7. maça çıkardı.



Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın hemen başında 5. dakikada Diego Rossi'nin golüyle öne geçti. Golden sonra baskısını sürdüren ve bir kaç net pozisyondan yararlanamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 57. dakikada Serdar Dursun'ın ayağından bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 62. dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.



Müsabakanın 65. dakikasında Sagal'ın golüyle şok yaşayan Fenerbahçe, 84. dakikada Miha Zajc'ın golüyle rahatladı. Gaziantep FK, 90+7'de Maxim ile penaltıdan golü bulsa da Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Bu galibiyetle serisini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, son 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlikle 31 puan topladı.



Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 68'e çıkardı ve haftayı 2. sırada tamamlamayı garantiledi.