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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi

Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Sivas’a hareket edecek.

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