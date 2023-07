Fenerbahçe transfer haberleri: Yakın zamanda 3 bölgeye oyuncular gelecek

"ARAMIZA KATILACAK OYUNCULAR OLACAK"



Transfer çalışmalarına değinen İsmail Kartal, "Aramıza katılacak oyuncular da olacak. Bir plan var. Şu anda oyuncularımın enerjisi iyi. Hepsi çok istekli ve bunu sahada gösterdiler. İnşallah her geçen gün üstüne koyarak, en iyi şekilde UEFA Konferans Ligi maçına hazırlanacağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.



Kadroya yapılacak takviyeler olacağını aktaran Kartal, "İmza töreninde de bahsettim. Aramıza katılacak oyuncular var. Mevki olarak bahsedeceksem; savunma, orta alan ve hücum hattına oyuncular gelecek. Başkan ve yöneticiler benim verdiğim rapor doğrultusunda çalışmalar yürütüyor. Çalışmaları beraber yürütüyoruz. Yakın zamanda bazı isimlerin kulüp tarafından açıklanacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Takımın Zenit karşısındaki performansını değerlendiren İsmail Kartal, "İsmail Yüksek'in performansı gayet iyiydi. İlk yarı başka ikinci yarı başka oynadık. Her iki yarıda da isteklerim farklıydı. İlk yarı topun karşısında bekleyen, kompakt kalan bir takımdık. Henüz hazır olmadığımız için bunu tercih ettik. İkinci yarı daha dinamik oyuncular oyuna girdiği için daha hızlı pas trafiğiyle oynadık. Özellikle Kent, Oosterwolde, Osayi-Samuel, Rossi, İrfan Can Kahveci'nin etkili oyunuyla tehlikeli ataklar geliştirmeye başladık. Asıl planlarım bunlar değil. Yavaş yavaş, rakibe ve maça göre analizler yaparak çalışıyoruz. Bu akşamki planlar bunlardı. Bu planlarımız güzel işledi. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Günün spor manşetleri (10 Temmuz 2023) Haberi Görüntüle "FENERBAHÇE HERKESİ YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKAR"



Bir Rus basın mensubunun, UEFA Konferans Ligi'nde Kızılyıldız ile karşılaşacaklarını hatırlatması üzerine Kartal, "Fenerbahçe futbol takımı her zaman, her yerde, herkesi yenmek için sahaya çıkar. O maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.



İsmail Kartal, turnuvaya katılan takımların seviyesiyle ilgili bir soruya da, "Turnuva Avrupa'nın önde gelen takımlarından oluşuyor. Gönül isterdi ki takımların yüzde yüz hazır olduğu bir ortamda, Avrupa kupası maçlarında karşılaşalım. Hazırlık döneminde olmamıza rağmen güçlü takımlarla maç yapmak bizim için değerli. Hazırlıkları sürdürüp, kendi kalitemizi ortaya koyarak, burada güzel izler bırakarak ülkemize dönmek istiyoruz." yanıtını verdi. Galatasaray'ın transfer çalışmalarında son durum | Erden Timur tek tek açıkladı Haberi Görüntüle