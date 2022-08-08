Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genç oyuncuya 10 numaralı formanın başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus tarafından verildiği belirtilerek, "Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız, zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Başkan Ali Koç, Arda Güler'e daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Jesus da genç oyuncuyu tebrik etti.

ARDA GÜLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?



Arda Güler 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara’da doğdu.15 yaşındaki genç futbolcu, 9 yaşında Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. Yeteneği ve sahadaki liderliği ile ön plana çıktı. Gençlerbirliği’ndeki başarılı futbolu ile 3 sene önce Fenerbahçe altyapısına katıldı. Fenerbahçe U14, U15, U16 takımlarında forma giyen genç futbolcu, 10 numara pozisyonunda oynuyor.



Sol ayak olan genç Arda, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza’yı idol olarak görüyor.



Arda, Fenerbahçe’ye katıldığı dönemde "taraftarı olduğum ve hayalini kurduğum takıma gelmenin mutluluğunu yaşıyorum" demişti.