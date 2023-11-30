Fenerbahçe'de Ahmet Necat Aydın sürprizi

Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklara son olarak Ferdi Kadıoğlu da eklenince teknik direktör İsmail Kartal, Nordsjaelland maçına bambaşka bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor.



Oosterwolde stoper sakatlıkları sebebiyle bir süredir bu bölgede görev alırken, Ferdi Kadıoğlu'nun yokluğu sonrası Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçında teknik direktör Kartal'ın sol bekte Ahmet Necat Aydın'a görev vermesi bekleniyor.



Genç futbolcu, Fenerbahçe'nin B listesinde yer alıyor.



Aydın, daha önce Süper Lig'deki Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland ve Ludogorets maçlarının kadrosunda bulunmuş ancak süre alamamıştı.



AHMET NECAT AYDIN KİMDİR?



Fenerbahçe altyapısında yetişen Ahmet Necat Aydın, 2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.



1.80 boyundaki Ahmet Necat Aydın sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da görev alabiliyor.



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