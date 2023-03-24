Fenerbahçe'de sakatlıklarda son durum: Enner Valencia derbiye yetişebilir

Fenerbahçe sağlık ekibi, Beşiktaş derbisi için sakat futbolcular için yoğun mesai harcıyor. 6 ismin sakatlandığı sarı-lacivertlilerde en büyük problem hücum bölgesinde.



Michy Batshuayi’in kasığında, Joshua King’in arka kas grubunda ve Enner Valencia’nın dizinde bulunan sakatlıkların tedavisi sürüyor. Fenerbahçe’de Lincoln Henrique, Luan Peres ve Jayden Oosterwolde’nin de tedavileri devam ediyor.



Aşil tendonunda problem olan Oosterwolde ve ön çapraz bağlarından sakatlanan Lincoln’ün derbide forma giyme ihtimali bulunmazken, Peres’in durumu belirsizliğini koruyor.



2 Nisan’da oynanacak Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali olan tek isimse Valencia. Sağlık ekibi, bu hedef doğrultusunda yoğun çaba harcıyor.



Ekvadorlu yıldız, Süper Lig’de 21 maçta attığı 25 gol ile krallık yarışında zirvede.

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