Fenerbahçe'den yeni sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe Basketbol Şubesi ile RAMS Global arasında iş birliği anlaşması yapıldı.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, erkek basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu, kadın basketboldan sorumlu yönetici Kemal Danabaş katıldı.



Anlaşmaya göre RAMS Global, sarı-lacivertlilerin kadın ve erkek basketbol takımlarının formasında yer alacak.



Açıklamada bulunan Burak Kızılhan, anlaşmanın her iki taraf için de önemine değinerek, "Türkiye'nin ilk ve tek basketbol müzesinde beraberiz. RAMS Global ve Gain ile basketbol takımlarımız arasındaki bu sponsorluk anlaşması her 2 taraf için de çok kıymetli. Basketbolda da lokomotif kimliğimizle bu iş birliğinin takımlarımızı daha güçlendireceğine yürekten inanıyoruz. Verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



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