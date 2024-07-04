Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat'ın acı günü

FENERBAHÇE'DEN MESAJ

Fenerbahçe Spor Kulübü de resmi sosyal medya hesaplarından "Başın sağ olsun İrfan Can Eğribayat. Kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın değerli babası Ökkeş Eğribayat’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat’a Allah’tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" notuyla taziye mesajı yayınladı.