Fenerbahçe'nin eski hocası Jesus'tan üst üste 27. galibiyet

Suudi Arabistan Ligi'nin 23. haftasında Al-Hilal, deplasmanda Al-Riyadh'la karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden Jesus'un ekibi, 3 puanı hanesine yazdırırken galibiyet serisini sürdürdü.
REKORU EGALE ETTİ
Al-Riyadh karşısında 3 golle kazanan Al-Hilal, galibiyet serisini 27 maça çıkartırken üst üste en çok maç kazanma rekorunu egale etti.
Al-Hilal, The New Saints'in rekoruna ortak olurken hafta içinde Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Al-Ittihad'ı mağlup etmesi halinde rekorun yeni sahibi olacak.
EN UZUN GALİBİYET SERİSİNE SAHİP TAKIMLAR
The New Saints / Al Hilal - 27 maç
Ajax - 26 maç (1972)
Ajax - 25 maç (1995)
Coritiba - 24 maç
Bayern Münih - 23 maç
Real Madrid - 22 maç
Manchester City - 21 maç
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