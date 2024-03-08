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Fenerbahçe'nin eski hocası Jesus'tan üst üste 27. galibiyet

Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus Suudi Arabistan'da rekoru egale etti. Jesus yönetimindeki Al-Hilal, 27 maçla üst üste en çok maç kazanma rekoruna ortak oldu.

Fenerbahçe'nin eski hocası Jesus'tan üst üste 27. galibiyet

Suudi Arabistan Ligi'nin 23. haftasında Al-Hilal, deplasmanda Al-Riyadh'la karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden Jesus'un ekibi, 3 puanı hanesine yazdırırken galibiyet serisini sürdürdü.

REKORU EGALE ETTİ

Al-Riyadh karşısında 3 golle kazanan Al-Hilal, galibiyet serisini 27 maça çıkartırken üst üste en çok maç kazanma rekorunu egale etti.

Al-Hilal, The New Saints'in rekoruna ortak olurken hafta içinde Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Al-Ittihad'ı mağlup etmesi halinde rekorun yeni sahibi olacak.

EN UZUN GALİBİYET SERİSİNE SAHİP TAKIMLAR

The New Saints / Al Hilal - 27 maç
Ajax - 26 maç (1972)
Ajax - 25 maç (1995)
Coritiba - 24 maç
Bayern Münih - 23 maç
Real Madrid - 22 maç
Manchester City - 21 maç

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