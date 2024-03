Fenerbahçe'nin eski hocası Jesus'tan üst üste 27. galibiyet

Suudi Arabistan Ligi'nin 23. haftasında Al-Hilal, deplasmanda Al-Riyadh'la karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden Jesus'un ekibi, 3 puanı hanesine yazdırırken galibiyet serisini sürdürdü.



REKORU EGALE ETTİ



Al-Riyadh karşısında 3 golle kazanan Al-Hilal, galibiyet serisini 27 maça çıkartırken üst üste en çok maç kazanma rekorunu egale etti.



Al-Hilal, The New Saints'in rekoruna ortak olurken hafta içinde Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Al-Ittihad'ı mağlup etmesi halinde rekorun yeni sahibi olacak.



EN UZUN GALİBİYET SERİSİNE SAHİP TAKIMLAR



The New Saints / Al Hilal - 27 maç

Ajax - 26 maç (1972)

Ajax - 25 maç (1995)

Coritiba - 24 maç

Bayern Münih - 23 maç

Real Madrid - 22 maç

Manchester City - 21 maç



