Feyzullah Aktürk, dünya üçüncüsü oldu

Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürüyor.



2022-2023 Avrupa şampiyonu ünvanıyla, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk, 2'nci turda sakatlığı nedeniyle maça çıkmayan Bulgar Ahmed Magamaev karşısında galip geldi.

Çeyrek finalde ise Kazakistanlı Rızabek Aitmukhan'a teknik üstünlükle yenildi. Kazak güreşçi finale çıkınca Feyzullah, bronz madalya yoluna devam edebilmek için repesaj maçına çıktı. Bu karşılaşmada Macar rakibi Atilla Balasz Juhasz'ı (10-0) teknik üstünlükle yendi ve bronz madalya için güreşme hakkı elde etti.



Aktürk, bronz madalya ve 2024 Paris kotası alabilmek için Avrupa şampiyonalarında yendiği Gürcü rakibi Mirani Maisuradze ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk dakikaları iki sporcunun elenseleriyle puansız geçti. İlk uyarıyı pasif güreşen Maisuradze aldı. İkinci pasifi de alınca 30 saniye kuralı başladı. Feyzullah rakibine puan vermeyince 1-0 öne geçti.

Devrenin bitimine saniyeler kala rakibini bastıran Aktürk, 2 puan daha alarak devreye 3-0 önde girdi. İkinci yarıya pasif başlayan Feyzullah hakemden ilk uyarıyı aldı. Ancak pasif kalınca 30 saniyelik süre başladı. Bu sürede rakibinden puan alamayınca skor 3-1 oldu. Son saniyelerde Gürcü sporcu 1 puan aldı. Aktürk minder dışına kaçtı diye isiraz edildi ve maç 3-3 oldu.

Son 15 saniyede 2 puan alan Feyzullah maçı 5-3 yaptı ve bronz madalyaya uzanırken, olimpiyat kotasınıda alan sporcu oldu.