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Fildişi Sahili-Nijerya maçı ne zaman? Afrika Uluslar Kupası final tarihi

Bu yıl 34. kez düzenlenen Afrika Kupası’nda final maçı için geri sayım başladı. Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı Fildişi Sahili-Nijerya oldu. Futbolseverler ise bu maçın tarihine odaklandı. Peki, Fildişi Sahili-Nijerya maçı ne zaman?

Fildişi Sahili-Nijerya maçı ne zaman? Afrika Uluslar Kupası final tarihi

Uluslar Kupası'nda ev sahibi Fildişi Sahili, yarı finalde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek finale yükseldi. Fildişi Sahili, finalde Nijerya ile karşılaşacak. Yarı finalde kaybeden Güney Afrika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti üçüncülük maçı oynayacak. İşte, Fildişi Sahili-Nijerya maçı hakkında bilgiler...

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Nijerya ile Fildişi Sahili arasındaki final karşılaşması, 11 Şubat Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Stade Olympique Alassane Ouattara’da oynanacak final müsabakası saat 23.00’te başlayacak.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

Güney Afrika ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 10 Şubat Cumartesi günü, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

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