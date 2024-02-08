Fildişi Sahili-Nijerya maçı ne zaman? Afrika Uluslar Kupası final tarihi

Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Fildişi Sahili, yarı finalde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek finale yükseldi. Fildişi Sahili, finalde Nijerya ile karşılaşacak. Yarı finalde kaybeden Güney Afrika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti üçüncülük maçı oynayacak. İşte, Fildişi Sahili-Nijerya maçı hakkında bilgiler...



FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Nijerya ile Fildişi Sahili arasındaki final karşılaşması, 11 Şubat Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.



Stade Olympique Alassane Ouattara’da oynanacak final müsabakası saat 23.00’te başlayacak.



ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?



Güney Afrika ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 10 Şubat Cumartesi günü, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.