Formula 1 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Macaristan Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak. İşte, Formula 1 Macaristan GP hakkında bilgiler...



YARIŞ NE ZAMAN YAPILACAK?



Macaristan'nın başkenti Budapeşte'de bulunan 4,38 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları yapıldı. Yarış da 23 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.



Formula 1 Macaristan GP’si Ssport ve Ssport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 8, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 255 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 156



3. Fernando Alonso (İspanya): 137



4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 121



5. Carlos Sainz (İspanya): 83



Takımlar



1. Red Bull: 411



2. Mercedes: 203



3. Aston Martin: 181



4. Ferrari: 157



5. McLaren: 59