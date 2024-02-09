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Futbola mavi kart geliyor: Oyuncu 10 dakika dışarıda kalacak

Futbolda devrim niteliğinde bir yenilik için geri sayıma geçildi. Sarı ve kırmızı kartın ardından mavi kart uygulaması geliyor.

Futbola mavi kart geliyor: Oyuncu 10 dakika dışarıda kalacak

Futbolda devrim niteliğinde bir yenilik geliyor. 

Telegraph'ta yer alan habere göre; futbolda mavi kart dönemi başlıyor.

Hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan veya şiddetli itirazda bulunan futbolcular mavi kart görecek ve 10 dakika saha dışına alınacak.

2 MAVİ KARTA 1 KIRMIZI KART

Ayrıca bir mavi kart ve bir sarı kart gören veya iki tane mavi kart gören oyuncular kırmızı kart görmüş sayılacak.

Uluslararası Birliği Kurulu, devrim niteliğindeki kural değişikliğini açıklayacak ancak bu değişiklik üst seviye liglerde hemen uygulanmayacak.

Yeni kartın ilk kez FA Cup'ta denenmesi bekleniyor.

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