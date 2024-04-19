Galatasaray 5 futbolcusuyla sözleşme uzattı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala iç transferlerde 5 futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur'un katılımıyla Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile yeni kontratlar yapıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, futbolcuları için şu ifadeleri kullandı;

Bu imza töreninde kardeşlerimizin yanında olmayı özellikle istedim. Galatasarayımız için bu zamana kadar verdikleri emek, çaba ve fedakarlık için onlara bir kez daha büyük bir teşekkür gönderiyorum."

"MUSLERA BİZDEN BİRİSİ"

"Muslera, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş birisidir. Fernando Muslera'yı yabancı bir futbolcu olarak değil, bizden birisi olarak görüyorum. Kendisi beni hiç ikiletmedi. Bana 'sen ne diyorsan öyle olsun başkan' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Benim dileğim Muslera'nın Galatasaray formasıyla futbola veda etmesi ve başka bir görevle kulübümüze hizmet etmesidir."

ABDÜLKERİM DURMAZ

"Sevgili Abdülkerim, seni ilk transfer ettiğimiz günü hatırlıyor musun? Kimilerinin burun kıvırdığı aslan parçası... Biz senden hiç şüphe etmedik. Sen de gösterdiğin performansla birçok kişiyi düşündüklerine pişman ettin. Önünde uzun ve başarılarla dolu yılların olacak. Sana da sevgilerimi iletiyorum."

LUCAS TORREIRA

"Lucas Torreira takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda büyük katkısı var. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğinden eminiz, sana güveniyoruz, böyle devam etmeni diliyoruz ve seni çok seviyoruz."

KAAN AYHAN



"Kaan Ayhan kardeşim, her zaman göreve hazırdır. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda oynayıp, aklını ve kalbini kullanan çok değerli bir sporcumuz. Kısa sürede yıllardır bu takımın formasını giyiyormuşçasına bir performans sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum."

BARIŞ ALPER YILMAZ

"Sevgili Barış, Türk futbolunun son dönemdeki yükselen yıldızı. Sokaklarda top oynayan çocuklar gol attıktan sonra artık "Barış Alper" diye sevinmeye başladı. Bu özverinden en ufak bir parça bile kaybetmemeni diliyorum."

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un açıklamalarında ise şu ifadeler yer aldı;

"Gerçekten iki yıldır herkesle birlikteyiz, çok uzun yıllar gibi geldi. Hepsiyle farklı farklı dostluk yaşıyoruz. Ben de onlarla birlikte çok şey öğreniyorum. Dışarıdan mücadele gibi gözükse bile, duygusal tarafı çok başka. Geçtiğimiz sene yaz kampında toplantı yaptık ve amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. Allah kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz. O gün orada 'Misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepimizin misyonu, birbirimizi hayallere kavuşturmak.' dedim. Geçen sene hayallerimize kavuştuk, inşallah bu sene de kavuşacağız. Aslan gibi çok güzel yürekli insanlar görüyorsunuz. İnşallah futbolcularımızın kariyeri başarılarla dolu olur. Ailelerine de teşekkür ederim."