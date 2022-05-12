Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk başvurusunu yaptı

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Seçim hazırlığında olan sarı kırmızılılarda başkan adaylarından Metin Öztürk adaylık başvurusunu Divan Kurulu Başkanlığına iletti.

Başvurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, başkanlık seçiminin ardından yeni yapılanma için çok kısa bir sürelerinin kalacağını söyledi.



Başkan adaylarının başkan seçilmiş gibi çalışmaya başlayacaklarını söyleyen Öztürk, "30 Nisan'la 30 Haziran arası iki aylık bir süreç vardı. Şimdi, 15 günlük bir süreç kalıyor. Bu süreç içinde önemli konular için çok az bir süreç kalıyor. Dolayısıyla biz şu an, büyük ihtimalle diğer başkan adayı da seçilmiş gibi transfer çalışmalarıyla ilgili mutlaka ekiplerini çalıştıracak. Mutlaka yönetimden bilgi alacak, onların bir çalışmaları varsa onları da değerlendireceğiz" diye konuştu.



Başarılı branşlarda değişiklikler yapmayacaklarını kaydeden Öztürk şunları söyledi:



"Bir yandan voleybol, basketbol ve amatör branşlarımız var. Galatasaray Spor Kulübü tek başına futbol değil. Voleybol, basketbol iyi gidiyor. Orada fikri katkılarımız oluyor. Futbolda zaten kötü bir sezon geçiriyoruz. Onlar da herhalde sezon kapanıp mevcut hoca ve teknik heyetin bir rapor sunmasını bekliyorlar. Lig biter bitmez mevcut kadro onlara bir rapor sunacak, onlar da bizimle paylaşacaklar. Şu anda biz iletişimde mevcut yönetimle bir sıkıntı yaşamadık. Özellikle voleybol ve basketbolda iyi giden düzenin yöneticilerinin devam etmesini istiyoruz. Amacımız bizim tanıdıklarımızın orada olması değil Galatasaray'ın daha iyi yönetilmesi ve daha ileri gitmesi. Tüm branşlarda bizi iyi götüren taraflara destek vermeye devam edeceğiz. Futbolda mutlaka yeni bir yapılanma olacak. Futbol dışındaki alanlarda yönetimin mevcut düzenine çok fazla dokunmayacağız."



Öztürk yeni bir başkan adayı çıkma ihtimali ile ilgili olarak da "Hukuken yeni bir aday çıkabilir ama Galatasaray Lisesi gibi bir kültür yuvasından çıkan, değerler silsilesinin kaya gibi durduğu bir yerde bu tip kapı arkası işler şık karşılanmaz ve sandıkta gereken dersi alır" dedi.

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