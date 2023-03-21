Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: MHK Başkanı Lale Orta hakem yorumcularına baskı yaptı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.



Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Görünen o ki, MHK Başkanı Lale Orta, hakem yorumcularına baskı yapmıştır.



Kasımpaşa maçında Zaniolo'ya yapılan hareket sonrasında olanlar, tüm sezona ışık tutmaktadır.

Yaptığı açıklamaları dinledik, şahit olduk. TFF’den de bu konuda hiçbir açıklama gelmiyorsa, demek ki onlar da Lale Orta’ya hak veriyor, sözcülüğünü yapıyor.

MHK'nın görev ve yetkileri bellidir. Görevleri arasında basına ve yayıncı kuruluşa müdahale etme hakkı yoktur. Demek ki VAR odasında gösterilmesi ve gösterilmemesi gereken görüntüler varmış... Buna MHK Başkanı karar veriyor. İstediğini gösteriyor, istediğini göstermiyor.



TFF'den kimse yorum yapmamış ve sessiz kalmışlardır. TFF neden susuyor? Neden çekiniyorsunuz? Adalet herkes için var. Adalet herkes için var. Adaleti herkes için sağlayamazsak, işte böyle birileri adaleti kendi için düzenlemeye kalkar. 'Tuz koktu' demiştik, devam ediyor. Bir kişi hem savcı hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı, hem savcılığa hem de hakimliğe soyunmuştur. Bunu da kabul etmiyoruz.

Hakem, elini kırmızıya götürürken birden bire vazgeçiyor. Bu hakem (Mete Kalkavan) bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla görüntülendi. TFF, bizi hakemlerin bir algoritma ile atandığına ikna etmeye çalıştılar. Rakibimizin maçındaki hakemin, Galatasaray'ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğunu ortadayken, bu hakemi şampiyonluğu ilgilendiren maçta rakip takımın maçına veriyorsunuz!

Maçı sahada kazanmak isteyen bir takım neden devre arası açıklama yapar? 'Bizi sistem dışına itiyorlar' diye mağdur edebiyatı var. Amaç, kendi lehlerine yapılan hataların üzerini kapamak. Avrupa maçından sonra hocaları çıkıp Türk futbolunun değerini yerle bir edecek açıklamalar yapıyor. Herkes dilini yutmuş gibi suskun. Hiç kimseden bu konu hakkında yorum yok.

Biz sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları, kendi taraftarlarınızı kandırmaktan vazgeçin.

Sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. Ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmek istiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın biz kazanacağız ve sahada kapanacağız. Çekilin karanlık köşelerinize, adaleti size rağmen sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz"

