Galatasaray, evinde Giresunspor'a kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.



Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan maça iyi başlayan Galatasaray, ilk yarıda rakibine baskı kurarken aradığı golü bulamadı. Kalesinde ciddi bir pozisyon vermeyen sarı-kırmızılılar, devre arasına 0-0 eşitlikle girdi.



İkinci yarıya sistem değişikliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, savunmada büyük açıklar verse de kalesini gole kapattı. Çİft santrfora dönen ev sahibi takım, rakip kalede ise pozisyon üretmekte zorlandı. Savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın büyük hatası sonucu 77. dakikada Borja Sainz ile golü bulan Giresunspor, son dakikalardaki baskıda rakibine gol şansı vermedi ve müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.



Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taraftarı önündeki ilk lig maçına çıkan Galatasaray, 2. haftada sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.



İlk haftada sahasında Adana Demirspor'a mağlup olan Karadeniz temsilcisi ise sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanla tanıştı.



GİRESUNSPOR, İKİ SEZON ÜST ÜSTE GALATASARAY'I DEPLASMANDA YENDİ



Bitexen Giresunspor, Süper Lig'de iki sezon üst üste İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.



Karadeniz temsilcisi, geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de deplasmanda sarı-kırmızılılarla yaptığı maçı 1-0 kazanmıştı. Yeşil-beyazlı ekip, bu sezon da rakibini dış sahada aynı skorla mağlup etti.



Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, kullandığı frikikte gole çok yaklaştı.

OLİVEİRA, FRİKİKTE DİREĞE TAKILDI



Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, kullandığı frikikte gole çok yaklaştı.



Müsabakanın 4. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Oliveira geçti. Portekizli futbolcunun çok sert vuruşunda barajı ve kaleciyi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



OKAN BURUK, ÇİFT SANTRFORA DÖNDÜ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arasında sistem değişikliğine gitti.



Müsabakaya 4-2-3-1 dizilişiyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda kurduğu baskıya rağmen golü bulamadı. Mücadelenin devre arasında Emre Akbaba'yı oyundan alan Okan Buruk, yerine Bafetimbi Gomis'i sahaya sürdü.



Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında son dakikalarda oyuna dahil olmasının ardından galibiyet golünü getiren Gomis'in girmesiyle sarı-kırmızılılar, 4-4-2 formasyonuna döndü.



TORREİRA VE MERTENS İLK KEZ SAHADA



Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ile Dries Mertens, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.



Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Uruguaylı futbolcu Torreira, 61. dakikada Sergio Oliveira'nın yerine oyuna girdi. Torreira, 5 numaralı formayı terletti.



Belçikalı forvet Mertens ise 78. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.



Altyapıdan yetişen Hamza Akman ile yeni transfer Kazımcan Karataş da ilk kez bir resmi maçta Galatasaray formasını giydi.



ABDÜLKERİM'İN HATASI GOLE NEDEN OLDU



Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonrasında konuk takım golü buldu.



Mücadelenin 77. dakikasında kendi yarı alanının ortalarındaki Abdülkerim, pasını kaleci Fernando Muslera'ya aktarmak istedi. Kısa düşen topta araya giren Borja Sainz, Uruguaylı file bekçisi ile karşı karşıya kaldı.



Ceza sahası dışına çıkarak tehlikeyi önlemek isteyen Muslera'dan sıyrılan Borja, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

HAKEM KADİR SAĞLAM SAKATLANDI



Müsabakanın hakemi Kadir Sağlam, kısa süreli sakatlığının ardından maçı yönetmeye devam etti.



Karşılaşmanın 69. dakikasında oyunu durduran Sağlam, Galatasaray yedek kulübesinin önüne gelerek sağ arka alt adalesinden sorun yaşadığını bildirdi.



Sarı-kırmızılıların sağlık ekibinin müdahale ettiği Kadir Sağlam, sahaya döndü ve 72. dakikada oyunu tekrar başlattı.



TRİBÜNLERDE 45 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTAR



Galatasaray'ın bu sezonki ilk iç saha maçını 45 binin üzerinde taraftar tribünden izledi.



Sarı-kırmızılı kulüpten Nef Stadı'ndaki karşılaşmaya 45 bin 484 taraftarın giriş yaptığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Ligin ilk iç saha maçında takımımızı yalnız bırakmayan, büyük Galatasaray taraftarına teşekkürler. Birlikte çok güzeliz." ifadeleri kullanıldı.



GİRESUNSPOR, GALİBİYETİ TARAFTARIYLA KUTLADI



Konuk takım, Galatasaray karşısında aldığı galibiyetin sevincini taraftarıyla yaşadı.



Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından misafir taraftar tribününün önüne giden yeşil-beyazlı futbolcular taraftarı selamladı.