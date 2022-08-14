Okan Buruk: Bireysel hatayla maçı kaybettik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 1-0 kaybettikleri Bitexen Giresunspor maçında oyuncularının normal bireysel performanslarının altında kalmasına üzüldüğünü söyledi.



Buruk, Nef Stadı'nda Bitexen Giresunspor ile yaptıkları ve 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.



Karadeniz temsilcisinin iyi savunma yaptığını anlatan Okan Buruk, şunları kaydetti:



"Bugün maç öncesi hedeflerimiz kendi seyircimiz önünde 3 puanı almaktı. Maça da bu coşkuyla başladık. Büyük bölümde maçı kazandıracak, Galatasaray seviyesindeki net pozisyonları yakalayamadık. Rakibimiz de iyi savunma yaptı. Ancak biz daha iyi şeyler yapabilirdik. Benim üzüldüğüm bireysel performansların kendi kalitemizin altında kalmasıydı. Kanatlardan üçüncü bölgeye girdiğimizde daha kaliteli işler yapabilirdik. Bu kaliteyi ortaya koyamadık. Daha net pozisyonlar yakalayabilirdik. Oyuna hükmettiğimiz, rakibin gol atamayacağı görüntüsünde bir maç olsa da bireysel hatayla maçı kaybettik. İyi mücadele eden bir Giresunspor vardı. Bizim de bir hatamızdan maçı kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Kendimiz için de en kötü bireysel performansı gösterdik. Mücadele, baskı, rakipten topu geri alma vardı ama daha fazla üretmemiz gerekirdi."



İkinci yarıya Bafetimbi Gomis'i de alarak çift santrfora döndüğünü hatırlatan Buruk, "İkinci forveti sokmaktaki planlarımız gerçekleşmedi. Bireysel olarak herkes kendi kalitesinin altında kaldı. Bu da bize sonuç getirmedi. Rakibin bizim sahamıza gelme şansını çok az verdik ama bizim daha fazla üretmemiz gerekirdi." ifadelerini kullandı.



Bu sezon iç sahadaki ilk maçlarına çıktıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Genel olarak Türk oyuncular daha hassas ve duygusal oluyorlar. Daha çabuk etkileniyorlar. Bu, genel olarak Türk futbolunun ve futbolcusunun sorunlarından biri. Zaman zaman demoralize olmaları normal ama onlara sahip çıkmalıyız. Hepsinin iyi niyetinden şüphemiz yok. Seyircimiz bugün de maçın başından sonuna kadar bizi destekledi. Ufak tefek hatalarda sesler çıkıyor. Bu tür hatalara takılmamak gerek. Morali bozuk olan futbolcularımızı tedavi edeceğiz. Onları yeni maça hazırlayacağız. Lig daha yeni başladı. Çok daha işler yapacağımıza inanıyorum. Kerem, Yunus, Emre Akbaba hazırlık sürecinde iyi çalıştı. Bugün onların istedikleri oyun olmadı ama bundan sonra olacaktır. Abdülkerim'de de her oyuncu hata yapabilir. Oyuncularımızı tekrar ayağa kaldırıp lige hazır hale getireceğiz." diye konuştu.



"YERLİ OYUNCU BULMAK ZOR"



Okan Buruk, Süper Lig maçlarında ilk 11'de 3 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğunun teknik adamları zorladığını söyledi.



"Yerli konusu şu anda herkesin ortak sorunu. Yerli oyuncu bulmak zor." diyen sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü, "Elit yerli oyuncuda ülke futbolu olarak sıkıntılarımız var. Üç Türk kuralı da her takımı ve hocayı zorluyor. Oyuncu değişikliği yaparken bile bunları düşünmeniz gerekiyor. Hepimizin tartıştığı, neden olduğunu bilmediği bir kural var. Bu kuraldan dolayı yurt dışında bir takımdan Türk oyuncu almak istediğinizde 7-8 milyon avro fiyat çekiyorlar. Şu anda çok fazla seçeneğimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.



Buruk, kadroyu zenginleştirmek istediklerini dile getirerek, "Bazı bölgelerde eksiklerimiz var. Stopere takviye istiyoruz. Şanssızlığımıza sezona iyi başlayan Emin Bayram hazırlık kampında sakatlandı. Emin hazır olsaydı kullanacağımız oyunculardan biriydi. Ön tarafa, bize katkı sağlayacak yaratıcı oyuncu arayışımız var. Oraya bir oyuncu alacağız. Sadece transfer üzerinden de gitmek istemiyorum. Eksiklerimizi de görüyoruz. Aynı anda 2 sağ bekimiz sakatlandı. Sol bekte sıkıntılar çekiyoruz. Her bölgeyle ilgili sıkıntılar var. Takımı neredeyse sıfırdan yaptık. Bugün de yeni gelen birçok oyuncu süre aldı. Bunların da lige, birbirlerine alışma, bireysel performanslarını bulma süreci var. Takım olarak daha iyisini yapacağımızdan şüphem yok." dedi.



HAKEM ELEŞTİRİSİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın hakemi Kadir Sağlam'ı eleştirdi. Sağlam'ın topun oyunda kalma süresini kısalttığını iddia eden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu tür maçı çok fazla durduran, ritmi yavaşlatan hakemler karşımıza çıkacak. Çok fazla alt ligde maç yönettiği için buraya geldiğinde bocalayan hakemler var. Üç kere avantajı durdurdu. Her aut atışı neredeyse 1 dakikaya yakın sürüyor. Türk futbolu için hep oyunun hızlanmasını, kalitenin artmasını istiyoruz ama bu hakemlerle bunun olması çok zor. Bu tür hakemler topun oyunda kalma süresini neredeyse 40-45 dakikalara düşürebilirler."



"BELOTTİ'YLE TRANSFER SEZONUNUN BAŞINDA BİR İSTEĞİMİZ OLMUŞTU"



Okan Buruk, İtalyan golcü Andrea Belotti ile bir dönem ilgilendiklerini ancak şu an bir girişimlerinin olmadığını söyledi.



Transferin sabır istediğini anlatan Buruk, Sevilla'nın ilgilendiği Victor Nelsson ve adı Galatasaray ile anılan Belotti ile ilgili soruya, "Kulübümüzün Nelsson ile ilgili tavrı belli. Çok büyük bir para olmadığı sürece Nelsson'u bırakmak istemiyoruz. Belotti'yle transfer sezonunun başında bir isteğimiz olmuştu ama kendisi ülkesinde kalmayı düşünüyor. Sonrasında bir gelişme olmadı." yanıtını verdi.