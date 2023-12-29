Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı için iptal kararı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşandı. Suudi yetkililer bazı taleplere olumsuz cevap verdi.

Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü.



Yasağı koyanın Suudi hükümeti olduğu iddia edildi. İki kulüp yasağın kaldırılmasını talep etti.

Talepler karşılanmazsa takımlar sahaya çıkmama kararı aldı. TFF ve kulüp başkanları görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası kulüplerin maça çıkacağı açıklandı.

TAKIMLAR OTELDEN ÇIKMADI, FİNAL İPTAL EDİLDİ



Ancak Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı.

Yaşananların ardından Süper Kupa finali iptal edildi.

TİŞÖRT VE PANKARTA ONAY ÇIKMADI

Riyad'dan bildiren NTV Spor Müdürü Ali Dedeoğlu, İstiklal Marşı konusunda bir problem olmadığını ancak tişört ve pankarta onay çıkmadığını aktardı.