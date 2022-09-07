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Galatasaray Icardi, Yusuf Demir ve Jensen'i açıkladı

Galatasaray, Mauro Icardi, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen'in transferleri için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.09.2022 - 22:43 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 23:14

Galatasaray Icardi, Yusuf Demir ve Jensen'i açıkladı

, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Özel uçakla İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcunun kısa videosu kulübün resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

YUSUF DEMİR GALATASARAY'DA

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki Türk futbolcu Yusuf Demir'in transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SARI-KIRMIZILILAR JENSEN'İ DE AÇIKLADI

Galatasaray, 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross Jensen'in transferi için oyuncu ve kulübü Aalborg BK ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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