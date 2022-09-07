Galatasaray Icardi, Yusuf Demir ve Jensen'i açıkladı

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Özel uçakla İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcunun kısa videosu kulübün resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

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Transfer görüşmelerine başladığımız @MauroIcardi, taraftarımızla buluşmadan önce üçlü provası yapıyor! 🦁 pic.twitter.com/fo6TFoy2tp — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2022

YUSUF DEMİR GALATASARAY'DA



Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki Türk futbolcu Yusuf Demir'in transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SARI-KIRMIZILILAR JENSEN'İ DE AÇIKLADI

Galatasaray, 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross Jensen'in transferi için oyuncu ve kulübü Aalborg BK ile görüşmelere başlandığını duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

