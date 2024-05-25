Galatasaray yarın Konyaspor deplasmanına şampiyonluk için çıkacak

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.



Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.



İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAZANIYOR



Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı.



Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.



GALATASARAY'DA TEK EKSİK HAKİM ZİYECH



Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.



Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak.

GALATASARAY SON 5 LİG MAÇINDA 16 GOL ATTI



Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti.



Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4, Yukatel Adana Demirspor'a ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 3'er gol attı.



Sarı-kırmızılılar, ligde 37 maçta ise 89 kez fileleri havalandırdı.

SON 3 KONYA DEPLASMANINDAN MAĞLUP AYRILDI



Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti.



Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.

GALATASARAY İLE KONYASPOR 46. RANDEVUDA



İki takım arasında geride kalan 45 maçta sarı-kırmızılılar 32, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.



Galatasaray'ın 86 golüne, Konya temsilcisi 30 golle karşılık verdi.



KONYA'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 22 maçta galibiyet sayılarında 13-5 önde bulunuyor.



İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 3 maçı kaybetti.



Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 32 gole karşılık, Konyaspor sahasında 14 gol atabildi.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.



Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini 2-1 ve birini de 4-3'lük skorla aldı.