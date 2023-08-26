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Galatasaray'da gündem Verratti: Teklifi açıkladılar

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotayı İtalyan yıldız Marco Verratti'ye çevirdi. İtalyan basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Verratti'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.

Galatasaray'da gündem Verratti: Teklifi açıkladılar

Orta sahayı güçlendirmek isteyen 'ın, Fransız devi Paris Saint Germain'in orta saha oyuncusu Marco Verratti'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

TEKLİFİ AÇIKLADILAR

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, Verratti'yi etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'ın, İtalyan futbolcuyu şartlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi. Haberin detayında, 'ye 30 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından da pay önerildiği iddia edildi.

38 MAÇTA 1 ASİST

Fransız kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marco Verratti, geçen sezon 38 maçta forma giydiği Fransız temsilcisinde 1 asist yaptı ve gol atamadı.

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