Galatasaray'da gündem Verratti: Teklifi açıkladılar

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Fransız devi Paris Saint Germain'in orta saha oyuncusu Marco Verratti'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.



TEKLİFİ AÇIKLADILAR



Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, Verratti'yi transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'ın, İtalyan futbolcuyu şartlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi. Haberin detayında, PSG'ye 30 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından da pay önerildiği iddia edildi.

38 MAÇTA 1 ASİST



Fransız kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marco Verratti, geçen sezon 38 maçta forma giydiği Fransız temsilcisinde 1 asist yaptı ve gol atamadı.