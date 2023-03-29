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Galatasaray'da sakatlığı atlatan Dries Mertens takıma döndü

Galatasaray’a Dries Mertens’ten iyi haber geldi. Diz sakatlığını atlatan Belçikalı yıldız antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray'da sakatlığı atlatan Dries Mertens takıma döndü

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Tedavisi tamamlanan Dries Mertens, son antrenmanın tamamında takımla çalıştı. 35 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin şans vermesi halinde sarı-kırmızılılar’ın cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçında kadroda olacak.

"SAKAT FUTBOLCU KALMADI"

Belçikalı futbolcunun takıma dönüşü ile ’da sakat futbolcu kalmadı. Sarı-kırmızılar’da Berkan Kutlu sarı kart cezası nedeniyle Süper Lig’in 27. haftasında görev yapamayacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma ve top kapma çalışması ile sona erdi.

Galatasaray'da sakatlığı atlatan Dries Mertens takıma döndü - 1
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