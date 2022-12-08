Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Galatasaray'dan Yunus Akgün'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.



Tedavisi devam eden Sergio Oliveira ile Dünya Kupası’nda görev yapan futbolcuların önümüzdeki günlerde Antalya kampına dahil edileceği belirtildi.



8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya’da bulunacak olan Sarı-kırmızılılar 2 hazırlık maçı oynayacak.

10 Aralık Cumartesi günü Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında ise 16 Aralık Cuma günü Fransa'nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.



Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:



"Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük."

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