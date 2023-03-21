Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu nedeniyle 25 Mart'ta Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer almayacağı açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen milli futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.



Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine Galatasaray Kulübünde devam edileceği belirtildi.



A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: 3 isim ilk defa çağrıldı Haberi Görüntüle