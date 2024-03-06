Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Gaziantep'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir.
Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır.
Teknik Direktör Marius Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."
BU SEZON 22 TEKNİK DİREKTÖR GÖREVİNDEN AYRILDI
Bu ayrılıkla birlikte Süper Lig'de bu sezon takımdan ayrılan 22. hoca Marius Sumudica oldu.
Süper Lig'de bu sezon takımlarından ayrılan teknik direktörlerin listesi ise şöyle;
- Emre Belözoğlu - Başakşehir
- Erdal Güneş - Gaziantep FK
- Çağdaş Atan - Kayserispor
- Fatih Tekke - İstanbulspor
- Hüseyin Eroğlu - Samsunspor
- Tolunay Kafkas - Ankaragücü
- Şenol Güneş - Beşiktaş
- Osman Özköylü - Pendikspor
- Nenad Bjelica - Trabzonspor
- Aleksandar Stanojevic - Konyaspor
- Ömer Erdoğan - Alanyaspor
- Kemal Özdeş - Kasımpaşa
- Patrick Kluivert - Adana Demirspor
- Alparslan Erdem - Karagümrük
- Rıza Çalımbay - Beşiktaş
- Nuri Şahin - Antalyaspor
- Servet Çetin - Sivasspor
- Hakan Keleş - Konyaspor
- Hakan Yakın - İstanbulspor
- Recep Uçar - Kayserispor
- Ivo Vieira - Pendikspor
- Marius Sumudica - Gaziantep FK
🔴⚫️ TEŞEKKÜRLERİMİZLE | MARIUS SUMUDICA— Gaziantep FK (@GaziantepFK) March 6, 2024
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