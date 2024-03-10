Göztepe tek golle galibiyete uzandı: Yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar 36. dakikada Messaoudi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Göztepe, 55 puanla ikinci sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü. Şanlıurfaspor ise 24 puanla 15. sırada yer aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar teknik direktör Stanimir Stoilov ile 1. Lig'de çıktığı son 9 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi ve yenilmezlik serisini sürdürdü.