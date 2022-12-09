Göztepe ve Altay için "hükmen mağlubiyet" kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe - Altay derbisinde her iki takım için de kararını verdi.



Federasyon yönetimi, TFF'nin İstanbul Riva'daki merkezinde yarıda kalan Göztepe - Altay maçını görüştü. Toplantıdan Gürsel Aksel Stadı'ndaki olaylı maç sonrası iki takımın da hükmen mağlup ilan edilmesi kararı çıktı. İki takımın puanlarının düşürülüp dürülmeyeceğine PFDK karar verecek.



Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın Altay taraftarlarının yer aldığı tribünden ateşlenen işaret fişeğiyle yüzünden ağır yaralanıp 5 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü, iki takım taraftarı arasında Çakır'ın ambulansa taşınırken yaşanan gerginlik esnasında Göztepeli bir taraftarın sahaya girerek söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik ettiği maç, Hakem Emre Kargın tarafından tatil edilmişti.



20 HOLİGAN TUTUKLU



Yaşanan dehşet görüntüleriyle Türkiye'nin yanı sıra dünya basınında da gündem olan maçın ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan taraftar olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı.

Holiganlar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da işlem yapılırken, İzmir derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Altay'a 6 maç, Göztepe'ye de 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

