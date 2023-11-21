Hakeme itiraza karşı yeni önlemler geliyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından yapılan açıklamada dünya futbolunda son zamanlarda hakemlere karşı artan itiraz ve tepkiler nedeniyle önemli kararlar aldıklarını söyledi.



Sabah'a konuşan IFAB CEO'su Lukas Brud, "Mart ayında saha içinde başta hakemlere yapılan yanlış ve şiddet içerikli davranışların engellenmesi konusunda önemli adımlar atılmasına karar verdik. Bununla ilgili bir liste, öneri mevcut. Ancak test edilmiş ve uygulamaya hemen başlayacak bir önlem yok." dedi.



"KAPTANIN SORUMLULUKLARI ARTACAK"



Brud sözlerini şöyle sürdürdü: "Profesyonel ligler için ilk etapta planlanan, oyun sırasında takım kaptanının görev ve sorumluluklarının artırılması. Bütün oyuncuların bir anda hakemin etrafını sararak şiddete varabilecek ortamın yaşanmasını engellemek için... Oyun içinde takımın mutsuz olduğu anları hakeme aktarma görevini sadece kaptana vermeyi düşünüyoruz. Diğer oyuncular bu sırada hakemden uzakta olacaklar. Takım kaptanı, saygı sınırları içinde görüşlerini aktarabilecek.



Profesyonel ligler dışında da oyunun imajını zedeleyecek ciddi bir şiddet problemimiz var. "GRASSROOTS FOOTBALL" çocuk, genç ve amatör liglerde şiddetin saha içinde tırmanmasını engelleyecek birtakım önlemler üstünde çalışıyoruz. Hakemlerin, kameraların, VAR sisteminin veya izleyicinin olmadığı anlarda saha içinde bir anda şiddet kontrolden çıkabiliyor. Bunların engellenmesi için standartlar getirilecek."

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