Hande Baladın'a tehdit davası: Eczacıbaşı'nın suç duyurusuna takipsizlik

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde forma giyen Hande Baladın, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden M"arabanı tararım, yüzüne asit atarım" şeklinde tehditlere maruz kaldı.

BALADIN'IN DAVASI DEVAM EDİYOR



Eczacıbaşı Spor Kulübü, Mustafa Neşeli hakkında diğer kulüp çalışanlarını da olumsuz etkilediği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Bu şikayetin ardından Savcılık, dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.

Baladın'ın şikayeti üzerine açılan dava ise devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından “Yüzüne asit atacağım” şeklinde tehdide maruz kalan milli voleybolcu Hande Baladın, Mustafa Neşeli’den şikayetçi olmuştu.

Neşeli, 1 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Hakim karşısına çıkan Neşeli, "Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım, özür diyorum” demiş ve tahliye edilmişti.

Mahkeme ayrıca sanık Mustafa Neşeli’nin akıl sağlığı raporu almasına karar vermiş ve dosyayı da uzlaştırma bürosuna göndermişti.