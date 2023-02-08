Hatayspor ve Volkan Demirel İstanbul'da

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Depremden etkilenen teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki Atakaş Hatayspor kafilesi, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.



Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Demirel, "Şu an bir şey söylemek istemiyorum ama iki üç güne detaylı konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Hatayspor TFF'nin Riva tesislerin yerleşti.



Demirel, deprem sonrası sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, gözyaşları içinde yetkililerden yardım istemişti.



Hatayspor Yöneticisi Mustafa Özat, “Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." demişti.

DEMİREL'İN GÖZYAŞLARI

