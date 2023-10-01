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Hollanda'da trajik sakatlık: Waalwijk - Ajax maçı yarıda kaldı

Hollanda Ligi Eredivisie’nin 7’nci haftasında Waalwijk-Ajax karşılaşması 84'üncü dakikada kaleci Etienne Vaessen’in yaşadığı sakatlık nedeniyle iptal edildi. 28 yaşındaki kalecinin kaldırıldığı hastanede bilincinin yerine olduğu kaydedildi.

Hollanda'da trajik sakatlık: Waalwijk - Ajax maçı yarıda kaldı

Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında Waalwijk ile , Mandemakers Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma konuk ekibin 3-2’lik üstünlüğüyle devam ederken 84. dakikada Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, Ajaxlı Brian Brobbey ile çarpışması sonucunda yerde kaldı.

KALECİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hareketsiz kalan oyuncuya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri saha içerisinde yaparken, oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı. İki takım oyuncuların endişeli bakışları arasında oyuncu hastaneye götürülürken hakem Pol van Boekel maçı tatil etti.

Hollanda'da trajik sakatlık: Waalwijk - Ajax maçı yarıda kaldı - 1

BİLİNCİ AÇIK

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre hastanede tedavi edilen 28 yaşındaki kalecinin bilincinin açık olduğu kaydedildi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonu Ajax'ın sahasında oynadığı Feyenoord maçı 3-0 gerideyken 55'inci dakikada taraftar olayları sebebiyle ertelenmiş, karşılaşma 3 gün sonra kaldığı yerden devam etmişti. Müsabakayı Feyenoord 4-0 kazanmıştı.

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