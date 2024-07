Hüseyin Yücel'den Hummels, Hermoso ve Di Maria açıklaması

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile'nin basın toplantısında konuşan 2. Başkan Hüseyin Yücel, takımla adı geçen futbolcular hakkında açıklamada bulundu.

Okay Yokuşlu, Hummels ve Hermoso gibi isimlerin daha önce gündeme olduğunu ancak şu anda bu transferlerin ihtimali kalmadığını dile getiren Hüseyin Yücel, Di Maria’nın ise en başında Türkiye’ye gelmek istemediğini kendileri ne ilettiğini söyledi.

Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

“OKAY, HUMMELS, HERMOS VE Dİ MARİA TRANSFERLERİNİN OLMA İHTİMALİ SIFIR”

“Bizim öncelikle amacımız Slovenya kampına kemik kadromuzu yetiştirmekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Diğer taraftan hep şeffaf olduk. Transfer konusuyla alakalı çok fazla yazılıp, çiziliyor. Okay ve Hummels transferleriyle ilgilendik ama bunların gerçekleşme ihtimali 0. İkisiyle de ilgilendik. Yine Hermoso ile alakalı birçok basın mensubu sosyal medyada yazıp, çiziyor. Bunun da olma ihtimali 0. 2 milyon Euro’dan başlattığımız süreci 4 milyon Euro’ya kadar çıkarttık. Ama geldik gördük ki Arabistan takımlarından 8 milyonun üstünde teklifler olduğunu söyledi. Teşekkür ettik. Di Maria sürecimiz vardı. Pazarlığa giremeden gelmek istemediğini söyledi. Bunu söylemeyince, gelmek istemeyen oyuncuyu biz de zaten istemiyoruz. Bundan dolayı şu an biraz es veriyoruz. Şu an kampa odaklanacağız. Hocanın genç oyuncuları içeri ne kadar monte edeceğini göreceğiz. Hazırlık maçları olacak. Eksik bölgeler çıkacaktır. Gidecek oyuncular belirlenecek. Bunun sonrasında gerekli bölgelere takviyeler yapılacaktır. Şu an biraz sakin. Güzel işler yaptığımıza, taraftarımızı memnum ettiğimize, transferleri ana kampa yetiştirmek gibi bir başarıdan söz ediyorum. Bence bu çok değerli”